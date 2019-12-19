اونلاين | نتيجة مباراة الأهلي اليوم ضد الإسماعيلي بث مباشر| مشاهدة مباراة الاهلي بدون تقطيع ON Watch

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتيجة مباراة الأهلي اليوم ضد الإسماعيلي بث مباشر| مشاهدة مباراة الاهلي بدون تقطيع ON Watch والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النادي الأهلي KORa GOAL لمواجهة نظيره نادي الإسماعيلي اليوم الخميس 19 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثامنة التاسعة YALLA SHOOT من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم بالدوري المصري وملعب اللقاء

وستلعب مباراة النادي الأهلي KORS ONLINE ضد نظيره نادي الإسماعيلي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة KORS LIVE وفي تمام الساعة الثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية على ملعب حرس الحدود "الفكس".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم بالدوري المصري

وستذاع مباراة النادي الأهلي KORA LIVE ضد نظيره نادي الإسماعيلي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون سبورت" بتعليق محمد الكواليني وعلى قناة "تاين سبورتس" بتعليق أيمن الكاشف.

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بث مباشر لمباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري

ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي الإسماعيلي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي الإسماعيلي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

ويحتل النادي الأهلي KORA STAR صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 6 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

بينما يتواجد نادي الإسماعيلي YALLA SHOOT في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن.