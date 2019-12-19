اونلاين | يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaKora

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آخر استعدادات الزمالك لمُباراة سموحة الجمعة في الدوري المصري الممتاز: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك ضد سموحة الجمعة 20/12/2019 في الدوري المصري الممتاز

تابع لايف مباراة الزمالك وسموحة مباشر، حيث يدخل فريق الزمالك مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق سموحة، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الزمالك في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق الزمالك في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.

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ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الزمالك في الفترة الماضية، نجح فريق الزمالك في تسجيل تسعة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الزمالك سبعة أهداف في مرماه.

ويدخل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون هذه المباراة بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: محمد عواد / حازم إمام / محمد عبد الغني / محمود علاء / محمد عبد الشافي / طارق حامد / فرجاني ساسي / أشرف بنشرقي / يوسف أوباما / محمد أوناجم / مصطفى محمد.

آخر إِستعدادات سموحة قبل ملاقاة الزمالك في الدوري المصري الممتاز الجمعة:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك ضد سموحة