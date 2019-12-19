اونلاين | "كول كورة" - GOAL مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر يلا شوت 7SRY ماتش الاهلي ON SPOTS شووت NOW

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يلتقي فريقي الأهلي والإسماعيلي ضمن إحدي مؤجلات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز 2020، يستضيف استاد المكس اليوم لقاء قوي وكلاسيكي وهو بين المارد الأحمر والسامبا المصرية، إستطاع الشياطين الحُمر صدارة الدوري برصيد 18 نقطة جمعهم من فوز في 6 مباريات ، وفي اللقاء الماضي إستطاع التغلب علي فريق حرس الحدود بنتيجة هدف دون رد أحرزه اللاعب عمرو السولية في الدقيقة 81 من عُمر الشوط الثاني ، واليوم يستعد أمام الدراويش في هذا اللقاء ويسعي في تحقيق الفوز من أجل البقاء على الصدارة وقمة الدوري ، على الجانب الآخر الدراويش في حاجة إلي خطف الثلاث نقاط في هذا اللقاء من أجل رفع رصيده إلي 16 نقطة وتحسين مركزه بالدوري حيث يحتل المركز السادس برصيد 13 نقطة.

تنطلق المواجهة بين فريقي الأهلي والإسماعيلي في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 19:30 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة أون سبورت 1 بتعليق المعلق أيمن الكاشف..

سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي مباشر في لقاء اليوم الخميس 19 / ديسمبر / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

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مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الأهلي والإسماعيلي مباشر، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

تشكيلة النادي الأهلي المصري لمواجهة نادي الإسماعيلي في لقاء كلاسيكي وهي كلا من : حراسة المرمى: محمد الشناوي، وأمامه في خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول ، وفي خط الوسط الدفاعي : أليو ديانج – محمد مجدي افشة ، وفي خط الوسط الهجومي : أحمد الشيخ – جونيور أجايي – حسين الشحات، وفي الهجوم: مروان محسن.