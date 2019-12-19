اونلاين | رابط ON SPORT مشاهدة مباراة الأهلي والاسماعيلى بث مباشر اليوم الخميس 19-12-2019 اون لاين الدوري المصري Yalla Shoot

مشاهدة مباراة الأهلي والاسماعيلي اليوم يواصل فريق الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري عندما يواجه فريق الإسماعيلي مساء الخميس على ستاد حرس الحدود في الجولة التاسعة من مباريات البطولة المحلية والتي يتصدر الفريق الترتيب العام برصيد 18 نقطة.

بث مباشر مباراة الأهلي والاسماعيلي وينطلق لقاء الأهلي والإسماعيلي في تمام الساعة 7.30 بتوقيت القاهرة وتنقله قناتي أون سبورت وتايم سبورتس على الهواء مباشرة فيما تكتفي قناة الأهلي بالأستوديو التحليلي قبل وبعد المباراة.

مشاهدة مباراة الأهلي والاسماعيلي بدون توقف حقق الأهلي الفوز في لقائه الأخير ببطولة الدوري على حساب حرس الحدود

بهدف دون رد أحرزه عمرو السولية في وقت متأخر من المباراة ليصل الفريق إلى الفوز السادس على التوالي في بطولة الدوري.

مباراة الأهلي والاسماعيلي بث مباشر وبدأ الأهلي مشواره في بطولة الدوري بالفوز على سموحة ثم الإنتاج الحربي برباعية وأسوان بنتيجة 5/1 ثم الفوز على الجونة برباعية ووادي دجلة بثلاثية وأخيرا حرس الحدود.

Advertisements

فريق الإسماعيلي قرر إقالة مديره الفني الصربي ميودراج يسيتش واسناد المهمة إلى أدهم السلحدار والذي قاد الفريق للفوز

في المباراتين الأخيرتين على حساب مصر المقاصة واف سي مصر.

يتصدر الأهلي ترتيب بطولة الدوري برصيد 18 نقطة وأحرز الفريق 18 هدف واستقبلت شباكه هدف وحيد فيما يحتل فريق الإسماعيلي المركز السادس بعد حصده 13 نقطة وأحرز الفريق 6 أهداف واستقبلت شباكه 7.

وانتهى لقائي الموسم الماضي بالتعادل بين الأهلي والإسماعيلي بنتيجة 1-1 على ملعب السلام وملعب برج العرب والموسم قبل الماضي حقق الأهلي الانتصار في المباراتين بنتيجة 1/0-2/0.

ويغيب عن صفوف الأهلي رمضان صبحي بسبب تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية وسيعود لتدريبات الفريق بعد 6 أسابيع لينضم إلى مصابي الفريق حمدي فتحي ومحمد محمود وكريم نيدفيد ومن المتوقع أن يعود محمود متولي وعلي معلول في الفترة المقبلة بعد تعافيهما من الإصابة.