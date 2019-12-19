اونلاين | مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر الآن عبر On SPORT HD YouTube مجانا بدون تقطيع

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مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم بث مباشر

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر

مشاهدة ماتش الأهلي والاسماعيلي اليوم

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، نظيره الإسماعيلي، مساء اليوم الخميس، على أرضية ملعب "ستاد المكس" بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ9 من الدوري الممتاز.

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ومن المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة الـ7.30، على أن ينقل عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت.

ومن المتوقع أن يدخل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لـ الأهلي، اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني.

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خط الوسط: أليو ديانج - محمد مجدي أفشة.

صناعة اللعب: حسين الشحات - وليد سليمان- وجونيور أجايي.

خط الهجوم: وليد أزارو.

الأهلي ضد الاسماعيلي بث مباشر

الأهلي والاسماعيلي بث مباشر

مشاهدة ماتش الأهلي والاسماعيلي كوره ستار

قائمة الأهلي

حراسة المرمي: محمد الشناوي وشريف إكرامي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني.

خط الوسط: حسام عاشور وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وجيرالدو دا كوستا ووليد سليمان.

خط الهجوم: وليد أزارو وجونيور أجايي ومروان محسن.