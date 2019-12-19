اونلاين | live| مشاهدة مباراة الأهلي والاسماعيلي بث مباشر اليوم بتاريخ 12/19‏/2019 الدوري المصري NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر live| مشاهدة مباراة الأهلي والاسماعيلي بث مباشر اليوم بتاريخ 12/19‏/2019 الدوري المصري NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ضيفًا ثقيلاً على نظيره الإسماعيلي في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم ، على ستاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري.

- موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي لمشاهدتها عبر كورة أونلاين ALahly ONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة الأهلي والإسماعيلي، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش.

Advertisements

- كورة جول ALahly KORAGOAL القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي والإسماعيلي حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة ON SPORT، في قمة منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة المصرية.

- يلا شوت Yalla Shootمباراة الأهلي والإسماعيلي

نقدم لكم بث مباشر لمباراة الأهلي والإسماعيلي للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.