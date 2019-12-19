اونلاين | كول kora ماتش مشاهدة مباراة الأهلي والاسماعيلي بث مباشر اليوم بتاريخ 12/19‏/2019 الدوري المصري يلا شوت new

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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الأهلي والاسماعيلي بث مباشر اليوم بتاريخ 12/19‏/2019 اون لاين ماتش الأهلي اليوم ضد الإسماعيلي الدوري المصري، ينهي فريق الأهلي استعداداته الأخيرة لمواجهة فريق الإسماعيلي في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الأسبوع الـ 9 من بطولة الدوري المصري، وسوف تقام المباراة على استاد حرس الحدود، ويستعد فريق الأهلي لمواجهة غريمه وهو في حالة من الإنتعاش بسبب الفوز خلال الـ 6 مباريات التي شارك فيها منذ بداية، حيث يحتل النادي الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد 18 نقطة حصدها من خلال فوزه في 6 مباريات ولم يذوق طعم الخسارة حتى هذه اللحظة، حيث يسعى النادي الأهلي أن يحافظ على سجله خالي من الهزائم وأن يقترب من الفوز بلقب البطولة لهذا الموسم، حيث صرح المدير الفني للنادي الأهلي أن الفريق سوف يبذل قصارى جهده حتى يتمكن من تحقيق نتيجة إيجابية تقربه من خطف لقب البطولة.

أما عن الإسماعيلي الذي يسعى أن يحقق نتيجة إيجابية خلال هذه المباراة، حيث صرح المدير الفني للنادي الإسماعيلي أن فريقه يدرك تماماً صعوبة مباراته أمام النادي الأهلي إلى أنه سوف يسعى أن يحقق الفوز حتى يتمكن من تحسين مركزه في جدول الترتيب، حيث يحتل الفريق المركز السادس في جدول الدوري المصري برصيد 13 نقطة تمكن من خطفها من خلال 8 مباريات محققاً الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراة واحدة إلا أن الخسارة كانت حاضرة خلال ثلاثة مباريات ويسعى لاعبي النادي الإسماعيلي أن يعوضوا الخسارة التي تلقاها خلال الـ 3 مباريات الأخيرة له والإقتراب من الفوز بلقب البطولة.

بطاقة مباراة الإسماعيلي Vs الأهلي .

???? البطولة : الدوري السعودي.

⏰ يوم المباراة : 19 / ديسمبر / 2019.

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???? الاسبوع : الأسبوع 9.

???? القنوات الناقلة : ON Sport 1 (أون سبورت).

???? التعليق الصوتي : لم يحدد بعد .

⌚ موعد المباراة : الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .

⌚ موعد المباراة : الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت السعودية (GMT 3+) .

⚽ نتيجة المباراة :سيتم إضافة نتيجة مباراة الأهلي والاسماعيلي فوراً بعد إنتهاء المباراة .