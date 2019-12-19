رياضة | - فايلر: سعيد بالفوز على الإسماعيلي.. ولا أفكر في تحطيم الأرقام القياسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر - فايلر: سعيد بالفوز على الإسماعيلي.. ولا أفكر في تحطيم الأرقام القياسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على الإسماعيلي بهدف دون رد في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"الإسماعيلي خاض اللقاء جيدا في أول 15 دقيقة واحتجنا لبعض الوقت حتى نعود مرة أخرى لطريقة لعبنا".

أشركنا بعض اللاعبين البعيدين عن المشاركة في المباريات، ولذلك كان لا بد من التأخر حتى يتعودوا على أجواء اللعب".

وأشار :"في بداية اللقاء كان هناك فرصة وجيدة فقط في المقا أهدرنا نحن أكثر من فرصة خطيرة، لكن في النهاية استحقينا الفوز".

وأوضح :"خضنا المباراة أمام فريق جيد للغاية وكان من الصعب على محمد هاني أن يقوم بقطع كل الكرات، وأرى بأنه قدم مباراة جيدة للغاية".

وزاد :"لا أحب تقييم اللاعبين في المؤتمرات وسعيد بعودة علي معلول مرة أخرى للفريق".

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وأردف :"فضلنا إراحة رامي ربيعة بعدما شعر بشد في العضلة الخلفية ومنح الفرصة لسعد سمير لكي يعود للمشاركة من جديد في المباريات".

وأتم حديثه :"كرة القدم مجنونة والأمور تسير كما أتطلع لها وكما أريدبها النتائج،

وأكمل :"أنا سعيد بالفوز وما يهمني أيضا التطور في الأداء وأي مدرب يسعى للفوز بكل المباريات، والفوز يزيد من ضغوطات الفريق في الفترة المقبلة".

وواصل :" :"لا أقيم اللاعبين كما أشرت سابقًا في المؤتمر، نحن نفوز ونخسر كفريق كامل وليس كأفراد وبحاجة لجميع اللاعبون أن يكونوا معنا".

وأشار :"اليوم نحن سعداء بالفوز ومن الغد سنبدأ في التفكير للمباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري".

تحقيق الأرقام القياسية ليس هدفًا من أهدافي، وما يهمني هو أداء الفريق والتحسن والتطور الفني للاعبين من مباراة إلى أخرى".