رياضة | الكشف عن أفضل لاعب في إفريقيا 2019.. صدمة لصلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن أفضل لاعب في إفريقيا 2019.. صدمة لصلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية جزائرية مفاجأة مدوية بخصوص الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا في عام 2019، والمقرر الإعلان عنه في شهر يناير المقبل في حفل سيقام بمدينة الغردقة في مصر. .

وكشفت صحيفة " DZ FOOT " الجزائرية، أن السنغالي ساديو ماني سيتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي عن عام 2019 متفوقا على محمد صلاح نجم ليفربول والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي.

وأكدت الصحيفة الجزائرية أن رياض محرز نجم مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر سوف يأتي في المركز الثاني خلف ساديو ماني، بينما سيتواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر في المركز الثالث.

Advertisements

وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي في 2019 كل من:

محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، ورياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والجزائري إسماعيل بن ناصر، ويوسف بلايلي، والمغربي حكيم زياش، والسنغالي كاليدو كوليبالي، النيجيري أوديون إيجالو، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج والكاميروني أندريه أونانا.

وكان الدولي المصري محمد صلاح قد توج بجائزة الأفضل في إفريقيا خلال العامين الماضيين 2017، 2018.