رياضة | الدوري السعودي| الأهلي يصعق ضمك بخماسية قاتلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدوري السعودي| الأهلي يصعق ضمك بخماسية قاتلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي فوزا ثمينا على نظيره ضمك، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة اللملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وافتتح ديجانيني تفاريس أهداف اللقاء لصالح الأهلي بتمريرة حاسمة استقرت في مرمى ضمك عند الدقيقة التاسعة.

وأحرز حسين المقهوي الهدف الثاني عند الدقيقة 13، قبل أن يسجل محسن ياجور هدف تقليل الفارق لصالح ضمك عند الدقيقة 36.

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وسجل لوكاس ليما الهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة 45، فيما أحرز دجانيني الهدف الرابع للأهلي والثاني له عند الدقيقة 58.

ونجح على الأسمري في إحراز الهدف الخامس من داخل منطقة الجزاء ليضعها في شباك ضمك عند الدقيقة 90+ 2، ليعلن الحكم فوز الأهلي على ضمك بخمسة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 23 نقطة، في المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما يأتي ضمك في المركز السابع برصيد 15 نقطة.

