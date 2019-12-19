رياضة | مفاجأة.. نجم برشلونة يغيب عن تدريبات اليوم عقب استبعاده من مواجهة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نجم برشلونة يغيب عن تدريبات اليوم عقب استبعاده من مواجهة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت تدريبات نادي برشلونة الإسباني الجماعية اليوم الخميس 19 ديسمبر غياب نجم الفريق استعدادا للمباراة القادمة في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

بوسكيتش يغيب عن تدريبات برشلونة اليوم

وتغيب سيرجيو بوسكيتش لاعب وسط نادي برشلونة عن تدريبات فريقه الجماعية اليوم عقب استبعاده من مباراة ريال مدريد أمس الأربعاء في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

سبب غياب بوسكيتش عن تدريبات برشلونة اليوم

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بوسكيتش غاب عن تدريبات برشلونة اليوم بسبب إصابته بحمى في المعدة صباح الأمس وهو نفس سبب استبعاده من مباراة ريال مدريد.

موعد عودة بوسكيتش للمشاركة مع برشلونة

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وأشارت الصحيفة إلى أن عودة سيرجيو بوسكيتش للمشاركة مع نادي برشلونة تعتمد على قدرته على التعافي من الإصابة.

يذكر أن مباراة ريال مدريد وبرشلونة أمس قد انتهت بالتعادل السلبي ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة برشلونة القادمة

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نادي ديبورتيفو ألافيس يوم السبت القادم 21 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ترتيب نادي برشلونة في الدوري الإسباني

ويحتل نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 36 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.