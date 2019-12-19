رياضة | توني عثمان يختتم دورة "الفيفا" للمراقب الدولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توني عثمان يختتم دورة "الفيفا" للمراقب الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم الحكم الدولي المعتزل توني عثمان، ابن محافظة بني سويف، عضو لجنة الحكام الرئيسية، الدورة التدريبية لتأهيل مراقبي مباريات كرة القدم، للحصول على الصفة الدولية "مراقب دولي".

وأشاد موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالكابتن توني عثمان الحكم الدولي السابق وابن محافظة بني سويف بعد الصورة المشرفة التي ظهر بها أثناء الدورة التدريبية التي أقيمت على أرض مصر برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم وشارك خلالها ضمن مجموعة من الحكام الدوليين وبلغ عدد الدارسين 29 حكما من مصر.

حاضر في الدورة الحكم الدولي الكابتن عصام عبد الفتاح والكابتن جمال الغندور المحاضر العربي ورئيس لجنة حكام مصر وتعد هذه الدورة من الدورات العالمية التي تؤهل من يحصل عليها مراقبة وتقييم الحكام الدوليين المشاركين في المسابقات التي يقوم بتنظيمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأشاد الحضور بمستوى الكابتن توني عثمان الراقي ومداخلته أثناء حضور الدورة، فيما تزيلت جميع الشهادات التي منحت للحكام بتوقيع"أنفنتيني" رئيس الأتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

