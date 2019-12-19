رياضة | سولشاير: هالاند لاعب مميز للغاية.. أنا معجب به

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير: هالاند لاعب مميز للغاية.. أنا معجب به والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ربما اقترب النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم ريد بول سالزبورج، أكثر من قلعة مانشستر يونايتد، بعد تصريحات أولي جونار سولشاير مدرب الفريق، مشيرًا إلى إعجابه بإمكانيات اللاعب الشاب، في أعقاب بعض التقارير التي تشير إلى اقترابه من قلعة الشياطين الحمر.

سولشاير قال في تصريحات لموقع "فياسبورت": "بالطبع أنا معجب بإمكانيات هالاند، لديه الكثير من المقومات العالية".

وأضاف: "نحن نبحث دائمًا عن اللاعبين الجيدين، وهالاند لاعب مميز للغاية".

وأشار: "إيرلينج تطور بشكل جيد وهو عليه اختيار أينما يواصل تطوير نفسه، لا أحتاج للتحدث عنه كثيرا".

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وكانت قد أشارت بعض التقارير إلى أن سولشاير قد تقابل مع هالاند في النمسا، من أجل اقناعه بالانضمام إلى مانشستر يونايتد في يناير المقبل.

هالاند كان قد تدرب تحت إمرة سولشاير، أثناء توليه تدريب فريق مولدي النرويجي، قبل رحيله إلى تدريب مانشستر يونايتد.

صاحب الـ19 عامًا قدم أداءًا مميزًا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مع فريقه، إذ سجل 8 أهداف في مباريات.

هالاند يملك شرط جزائي في تعاقده مع ساليزبورج يبلغ 17 مليون إسترليني، الأمر الذي يسهل من تفاوض أي فريق مع ناديه بشرط إقناعه أولا.

وشارك هالاند في 22 مباراة مع ريد بول سالزبورج هذا الموسم، وسجل 28 هدفًا في جميع المسابقات.