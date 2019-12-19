رياضة | المدرب العام لفريق المنيا.. لا بديل عن الفوز في اللقاء القادم وكل المباريات كؤوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المدرب العام لفريق المنيا.. لا بديل عن الفوز في اللقاء القادم وكل المباريات كؤوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال طارق السكران المدرب العام لفريق المنيا ، بأن لقاء طهطا سيكون صعب للغايه، حيث ذكر بأن فريق طهطا كان متصدرا للدوري الموسم الماضي حتي الأسبوع السابع، مشيدا في حديثه بفريق طهطا، ومشيرا إلى أنه سيلعب على تحقيق الفوز فقط.

وأضاف السكران المدرب العام لفريق المنيا، بأن كان هناك لاعبون لم يشاركوا منذ فتره طويله مع الفريق، امثال بدوي عاشور، واحمد كاستيلا، وعباس مصطفي، مشيرا إلى أنه كان يسعي للوقوف على العامل البدني للفريق، مشيدا في حديثه ايضا بفريق مركز شباب سمالوط.

وتابع السكران، بأن كل اللقاءات القادمة ستكون مباريات كؤوس، حيث انه سيسعي إلي عدم التفريط في اي نقطة في قادم المباريات.

Advertisements

واختتم حديثه بأننا نلعب كل مباراة علي حدي، وأننا ناخد كل ماتش بماتش، متمنيا تحقيق الصعود هذا الموسم للدوري الممتاز مره أخري.

وكان نادي المنيا قد فاز أمس، علي فريق مركز شباب سمالوط، بثلاثيه نظيفه، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب إستاد الجامعه بجامعه المنيا، وذلك ضمن إستعداد الفريقين لاستكمال مباريات الدوري

كما فاز نادي المنيا، علي فريق البنك الأهلي بهدفين نظيفين، في المباراه التي شهدها ملعب البنك الأهلي، الأحد الماضي، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة، لمسابقة دوري القسم الثاني للمجموعه الأولي(الصعيد)