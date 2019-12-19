رياضة | ناصر بنى سويف يعود للإنتصارات بفوز أمام ابو كساة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناصر بنى سويف يعود للإنتصارات بفوز أمام ابو كساة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الكروى الاول بناصر بنى سويف أحد أندية المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث فى تحقيق فوز هام على مضيفه ابو كساة بنتيجة 1/3 فى إطار المباراة التى جمعت بين الفريقان اليوم بمحافظة الفيوم .

وبدء ناصر بنى سويف بقيادة مديره الفنى ياسر ربيع المباراة بتشكيل مكون من ( عبد الرحمن اسماعيل واسلام رمضان ومحمد عامر طه وطارق سيد ومحمود محمد واحمد سيد ومحمد جبر وعمرو زكريا ومصطفى فتحى ومحمود سيد وياسر محمد حسين ) .

وشهد المباراة تألق لاعبي بناصر بنى سويف خاصة ياسر محمد حسين والذى نجح فى إحراز هاتريك بالمباراة فيما أحرز ابو كساة هدفه الوحيد عن طريق ركلة جزاء .

فيما تقام غدا " الجمعه " منافسات الجولة الحادية عشر بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تشهد صراعا كبيرا بين أندية القمة والقاع بالمجموعة التى تضم أندية محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر .

الواسطى المتصدر برصيد 21 بقيادة مديره الفنى المتميز احمد الجيوشى يسعى لعودة الانتصارات للفريق السويفى خاصة بعد التعادل الإيجابي بالجولة الماضية أمام غارب ، ويستضيف الواسطى بملعبه ضيفه مركز شباب سنورس الذى يحتل المركز العاشر برصيد 9 نقاط الطامح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر .

فيما يستضيف سمسطا المكافح وصيف المجموعة ضيفه مركز شباب اطسا فى مواجهة كروية قوية للفريقان والتى تقام بملعب مركز شباب سمسطا ويعتمد أبناء سمسطا على جماهير الفريق الغفيرة فى بث الروح فى نفوس لاعبي الفريق ، فيما يطمح أبناء اطسا فى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق المنتشى بالانتصارات بالفترة الأخيرة ، ويحتل سمسطا المركز الثانى برصيد 16 نقطة فيما يحتل اطسا المركز التاسع برصيد 11 نقطة .

وبمباراة لا تقل سخونة ومتعة وحماس كبير يحل مطرطاس ضيفا ثقيلا على مركز شباب الفيوم ، ويحتل مركز شباب الفيوم " الساحة " المركز الثالث برصيد 15 نقطة فيما يحتل مطرطارس المركز الخامس برصيد 14 نقطة .

ويحل عاملين غارب ضيفا على طامية فى مباراة مهمة الفريقان الذان يسعيان لانطلاقة جديدة بالبطولة ، ويحتل طامية المركز السادس برصيد 14 نقطة فيما يحتل عاملين غارب المركز السابع برصيد 13 نقطة .

فيما يحل مركز شباب ابشواى ضيفا على رأس غارب فى مباراة مهمة جدا خاصة لأبناء الفريق الفيومى الطامحين للهروب من منطقة الخطر فيما يسعى أبناء راس غارب للزحف نحو المربع الذهبي ، ويحتل راس غارب صاحب الأرض والجمهور المركز الثامن برصيد 13 نقطة فيما يحتل ابشواى المركز الحادى عشر برصيد 7 نقاط .

فيما لن يخوض مركز شباب ببا الرياضى مباريات بتلك الجولة .

ترتيب المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث

1- الواسطى 21 نقطة

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2 - سمسطا 16 نقطة

3 - ساحة الفيوم 15 نقطة

4 - ابو كساة 14 نقطة

5 - مطرطارس 14 نقطة

6 - طامية 13 نقطة

7 - عاملين غارب 13 نقطة

8- راس غارب 11 نقطة

9- اطسا 11 نقطة

10- سنورس 9 نقاط

10- ناصر بنى سويف 9 نقاط

11- ابشواى 7نقاط

13- ببا الرياضى 6 نقاط