رياضة | " الحسينى " منسقا إعلاميا لبطولة الجمهورية لرواد تنس الطاولة ببنى سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر " الحسينى " منسقا إعلاميا لبطولة الجمهورية لرواد تنس الطاولة ببنى سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مسوؤلى الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة المحاسب معتز عاشور تعيين الزميل محمد الحسيني منسقا إعلاميا لبطولة الجمهورية لرواد تنس الطاولة والتى تقام على مدار يومين الجمعه والسبت بالصالة المغطاة باستاد بنى سويف الرياضى .

من جانبه أكد محمد الحسينى المنسق الاعلامى للبطولة على اعتزازه وتقديره بثقة مسوؤلى الاتحاد المصري لتنس الطاولة ولجنة الرواد ومسوؤلى منطقة بنى سويف .

وأشار " الحسينى " إلى أهمية إقامة البطولة ببنى سويف والظهور المشرف من لجان التنظيم والتحكيم والمسابقات وذلك من أجل إظهار صورة متميزة للرياضة ببنى سويف ونجاح الماء المحافظة بالتعاون مع الجهات المنظمة فى تنظيم المسابقات الكبري بالفترة الحالية .

غدا : انطلاق بطولة الجمهورية الثالثة لرواد تنس الطاولة ببنى سويف .

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وتنطلق غدا فعاليات بطولة الجمهورية لتنس الطاولة " الرواد " والمقرر إقامتها بالصالة المغطاة باستاد بنى سويف الرياضى ، وتشهد البطولة مشاركة لاعبي أندية ( الاهلي - الزمالك - الصيد - الشمس - الجزيره - الزهور - هيليوبوليس - سموحه - سبورتنج - اصحاب الجياد - رواد العاشر - جزيزه الورد - الحوار - دمنهور - بورسعيد - القناطر - المحمودية -

اسيوط - بني سويف - بني مزار - الشباب ) .

وقال طه محمد عبد اللطيف نائب رئيس لجنة الرواد ومقرر عام البطولة : يتم تنظيم البطوله من خلال الاتحاد المصري لتنس الطاوله ولها تصنيف ونقاط تحسب لكل لاعب .

فيما تتمثل مسابقات البطولة فى مشاركة نحو 50 لاعبه بالاعمار السنية من 40 حتي 80 سنه فيما يشارك عدد 300 لاعب بمسابقات الرجال من الأعمار من 31 سنه حتي 80 سنه والتى تتشكل من مسابقات سنية ( 30 - 40- 50 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 ) حسب المتبع دوليًا حسب تعليمات الاتحاد الدولي لتنس الطاوله .

فيما تتمثل مسابقات السيدات فى المراحل العمرية فوق ( 40 - 50 - 60 - 65 - 70- 75 - 80 سنه ) حسب المتبع دوليًا و تعليمات الاتحاد الدولي لتنس الطاوله .

فيما قال محمد عبد اللطيف مدير عام البطولة : نتمنى نجاح البطولة خاصة وأنها تقام بمحافظة بنى سويف وتعتبر ذات أهمية كبرى نظار لمشاركة العديد من الأندية الكبرى تاريخيا بمجال اللعبة ويقوم بالتنظيم لجنه الرواد بالاتحاد المصري لتنس الطاوله وعدد أعضائها تسعة أعضاء وتضم المستشار عصام زيدان رئيس لجنة الرواد ورئيس اللجنة المنظمة وطه عبداللطيف نائب الرئيس و عبدالحميد قبر سكرتير اللجنة .

وتشهد البطولة مشاركة نحو 20 حكم وحكم عام دولي وجميعهم لاول مره من بني سويف .