رياضة | حرب الجبابرة.. ليفربول يُصارع مانشستر يونايتد على الصفقة المجنونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حرب الجبابرة.. ليفربول يُصارع مانشستر يونايتد على الصفقة المجنونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسؤولو نادي ليفربول الإنجليزي في مفاوضات جادة مع أحد الأهداف المُراقبة من جانب منافسه مانشستر يونايتد، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت صحيفة "بيلد الألمانية" إلى أن ليفربول، دخل بالفعل في مفاوضات مع كاي هافيرتز نجم بايرن ليفركوزن ومنتخب ألمانيا، ووكيله بشأن الانتقال إلى ملعب أنفيلد هذا الموسم.

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وأضافت الصحيفة، إلى أن وكيل اللاعب كاي عقد جلسة سابقة مع إدارة مانشستر يونايتد، للانتقال إلى صفوف الفريق، مؤكدة أن وكيله أبلغ إدارة النادي سعره والذي يصل إلى 111 مليون جنيه إسترلين، وهو نفس المبلغ الذي أبلغه لإدارة الريدز.

واختتمت الصحيفة، أن اللاعب لا يتعجل الرحيل عن فريقه خلال الفترة الحالية، مفضلًا البقاء لمدة موسم أخر بالدوري الألماني.