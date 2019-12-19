رياضة | ميسي يطلب من برشلونة صفقة مفاجئة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يطلب من برشلونة صفقة مفاجئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، طلب من إدارة ناديه التعاقد مع لاعب جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت مصادر مقربة من النادي الكتالوني، بأن ميسي طالب جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البلوجرانا بالتعاقد مع اللاعب الإيطالي فيديريكو كييزا نجم فيورنتينا خلال ميركاتو الصيف.

ويُعد كييزا من نجوم منتخب إيطاليا والدوري الإيطالي في الفترة الأخيرة، وبات مطلب لعدة أندية كبري، أبرزها يوفنتوس وإنتر ميلان بالإضافة إلى فرق أخري خارج إيطاليا.