انت الان تتابع أخيراً..كريسيانو رونالدو يكشف سر احتفاله بتسجل الأهداف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يحتفل رونالدو بطريقة فريدة

بعد طول انتظار، كشف نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو عن السر وراء احتفاله بطريقة فريدة بتسجيل الأهداف في شباك الخصوم. الدولي البرتغالي عاد مؤخراً إلى تألقه المعتاد بعد فترة فراغ في بداية الموسم.

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن السر وراء احتفاله بتسجيل الأهداف في شباك الخصوم. ويحتفل أحسن لاعب في العالم خمس مرات بطريقة فريدة بالتسجيل، إذ يقفز عالياً ويفتح ذراعيه ثم يقول كلمته الشهيرة "نعم".

وقال رونالدو في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية "بدأت قول كلمة نعم عندما كنت ألعب في ريال مدريد. وعندما نفوز جميعاً نقول نعم"، وأضاف: "بدأت قول ذلك لكني لا أعرف السبب، فقد كان الأمر طبيعياً بالنسبة لي".

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وتابع النجم البرتغالي "أتذكر فترة التحضيرات للموسم في لوس أنجلوس، لقد لعبنا ضد تشيلسي وسجلت هدفاً واحتفلت بهذه الطريقة ثم سألني الناس لماذا قمت بهذا؟. إلاّ أنني لا أعرف لما قمت بذلك فقد كان الأمر طبيعياً".

وجدد كريستيانو رونالدو طريقة احتفاله بالتسجيل، في مباراة يوفنتوس الأخيرة أمام سامبدوريا (2-1)، برسم الجولة الـ 17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، إذ وضع كريستيانو رونالدو الكرة برأسية مذهلة في شباك الفريق الخصم.

واستطاع رونالدو استعادة بريقه المعتاد، وقيادة "البيانكونيري" إلى تحقيق الفوز سواء في المسابقات المحلية أو القارية. يشار إلى أن الدولي البرتغالي مر ببداية صعبة هذا الموسم، إذ لم يقدم الأداء المنتظر منه فوق المستطيل الأخضر، فضلاً عن مشاكله مع مدرب الفريق ماوريسيو ساري، الذي استبدله في مباراة من مباريات "الكالتشيو".