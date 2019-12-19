شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور البرازيلي يخيّب آمال فلامنجو قبل نهائي «مونديال الأندية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صدم الجمهور البرازيلي نادي بلاده فلامنجو قبل مواجهة نظيره الإنجليزي ليفربول الإنجليزي في نهائي كأس العالم للأندية.

ووضعت الجماهير البرازيلية في مراهناتها على نادي ليفربول للفوز بمونديال الأندية، من خلال شركات المراهنة العالمية.

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ونشر الموقع الرسمي لنادي «فلامنجو» تقريرًا يؤكد أن البرازيليين توجهوا لترشيح نادي ليفربول للفوز بمونديال الأندية 2019 على حساب ممثل قارة أمريكا الجنوبية.

جدير بالذكر أن «الريدز» انتصر على نظيره مونتيري المكسيكي بنتيجة 2-1، مساء الأربعاء الماضي، في نصف نهائي مونديال الأندية، ليضرب موعدًا مع بطل البرازيل و«كوبا ليبرتادوريس» فلامنجو، الذي حول تأخره بهدف من الهلال السعودي، إلى فوز بـ3 أهداف.

ويسعى فلامنجو، بطل «كوبا ليبرتادوريس»، لإحراج مواطنيه والفوز على ليفربول، بطل «تشامبيونزليج» الأوروبي، السبت المقبل، في المباراة النهائية من مونديال الأندية 2019 بقطر.