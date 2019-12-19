شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي و الإسماعيلي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من لقاء الأهلي والإسماعيلي، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي تقام على استاد المكس بالإسكندرية في الجولة الـ9 من مباريات الدوري الممتاز.

بدأ الأهلي الشوط الأول بحثًا عن إدراك هدف المبادرة، حيث انطلق سريعًا التونسي على معلول من الجبهة اليسرى وأرسل كرة عرضية التقطها محمد مجدي، حارس الإسماعيلي، في أولى هجمات الأهلي في الشوط الأول من المباراة.

وانحصرت الكرة في منتصف الملعب، قبل أن يسدد محمد الشامي لاعب الإسماعيلي تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، يتصدى لها محمد الشناوي حارس الأهلي بثبات.

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وينطلق بعدها محمد مجدي «أفشة» لاعب الأهلي ويسدد كرة قوية ترتد من دفاعات الإسماعيلي وتخرج إلى ضربة ركنية، لتمر أول 15 دقيقة من أحداث المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الدقيقة 18 ينطلق أيمن أشرف مدافع الأهلي ويطلق تصويبة قوية تصطدم بعارضة مرمى الإسماعيلي وتخرج إلى ضربة مرمى، في واحدة من أخطر فرص الأهلي في الشوط الأول من اللقاء.

وينطلق حسين الشحات من الجبهة اليمنى في الدقيقة 22 ويمرر الكرة إلى أحمد الشيخ، الذي سدد بمهارة بجوار مرمى الإسماعيلي.

وفي الدقيقة 33 يطلق محمد مجدي «أفشة» تصويبة قوية تعلو عارضة مرمى الإسماعيلي، ليستمر زحف لاعبي الأهلي في منتصف ملعب لاعبي الإسماعيلي لإدراك الهدف الأول، وسط التكتلات الدفاعية للدراويش.

وينطلق المالي أليو ديانج في الدقيقة 39، ويسدد كرة قوية ولكنها ترتد من دفاعات الإسماعيلي لتصل في النهاية إلى محمد هاني في الجبهة اليمنى، ولكنها تنتهي أيضا دون خطورة، لتمر الدقائق الأخيرة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط بالتعادل السلبي.