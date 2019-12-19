حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 19 / 12 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 19 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يستعيد "زيزو" أمام سموحة.. واستبعاد عبد الله جمعة وعمر السعيد البدرى يجتمع بمعاونيه فى اتحاد الكرة لدراسة إحصائيات لاعبى الدورى الممتاز سوبر كورة يكشف كم سيدفع الأهلي لشراء هداف دوري جنوب أفريقيا؟ المسابقات تغرم الأهلي وكارتيرون و إيقاف مدرب الإنتاج ولاعب المقاولون الزمالك يستعيد "زيزو" أمام سموحة.. واستبعاد عبد الله جمعة وعمر السعيد محمد الحنفى حكماً لمباراة الزمالك وسموحة بالدورى Advertisements لجنة الانضباط: إيقاف إدارى ومدرب الزمالك ومشرف نبروه كارتيرون يحسم المقعد المتبقى فى تشكيل لقاء سموحة بعد اختبار "زيزو" بيراميدز ينهي تعاقده مع ديسابر بالتراضي زيزو يقود بيراميدز خلال الفترة المقبلة وفتح الله مساعدا له

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