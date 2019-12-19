شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتعادل مع الإسماعيلي بعد مرور 60 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لازال التعادل السلبي مسيطراً على نتيجة مواجهة الأهلي والإسماعيلي، في المواجهة المقامة بينهما حالياً على ستاد المكس بالإسكندرية، والتي تأتي ضمن مواجهات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام.

بدأ الشوط الثاني بضغط أهلاوي بغية احراز هدف التقدم، وسدد جونيور أجاي كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، إلا أن كرته علت العارضة، بعدها راوغ أحمد الشيخ أكثر من لاعب وأرسل كرة عرضية متقنة لم تجد المتابع.

في الدقيقة 53 رد الإسماعيلي بهجمة مرتدة منظمة وأرسل بكيتي كرة عرضية خطيرة إلا أن محمد الشناوى أبعد الكرة ببراعة، ثم راوغ جونيور أجاي مهاجم الأهلي أكثر من لاعب ومرر الكرة لأحمد الشيخ الذي سدد كرة قوية ارتطمت بدفاعات الاسماعيلي وخرجت الكرة ضربة ركنية، ثم أنفرد مروان محسن في الدقيقة 55 بمحمد مجدي حارس الإسماعيلي وسدد كرة غير متقنة أبعدها حارس الدراويش

وفي الدقيقة 58 أرسل باهر المحمدي كرة عرضية على رأس بكيتا الذي سدد كرة قوية برأسه أبعدها محمد الشناوى ببراعة.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من في حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول ومحمد هاني، خط الوسط اليو ديانج، مجدي قفشة، حسين الشحات، أحمد الشيخ، أجاي وفي الهجوم مروان محسن، بينما دخل الإسماعيلي المباراة بالتشكيل التالي، في حراسة المرمى محمد مجدي، الدفاع: محمود البدري ، محمد هاشم ، باهر المحمدي ، أحمد أيمن.، خط الوسط بكيتي ، محمود دونجا ، محمد مخلوف ، عبد الرحمن مجدي ،وفي الهجوم همام طارق ، محمد الشامي.

يدخل الأهلي مواجهة الإسماعيلي بحثاً عن مواصلة أرقام القياسية بالدوري هذا الموسم بالإضافة لتعزيز موقعه فى صدارة المسابقة بعدما لعب 6 مباريات فاز بهم جميعاً ليحقق العلامة الكاملة ويتصدر الدوري برصيد 18 نقطة ومازال لديه مباراتين مؤجلتين وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه هدف وحيد ، في بداية أكثر من مثالية للمدرب السويسري فايلر والذي ظهرت بصماته سريعًا على الفريق في الأسابيع الأخيرة، ويحتل الإسماعيلي قبل المباراة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري بعد أن خاض الفريق 8 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر 3 وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف .

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