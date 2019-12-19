شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يهدر فرصة تقدم الأهلي علي الإسماعيلي في الدقيقة 56 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فشل مروان محسن مهاجم الأهلي في احراز الهدف الأول لفريقه في مرمي الإسماعيلي بالدقيقة 56 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين علي استاد المكس ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري.

انفرد مروان محسن بحارس مرمي الإسماعيلي محمد مجدي ولكنها يضعها في يده برعونة وغرابة لتستمر النتيجة التعادل السلبي 0/0 بين الفريقين.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد الشناوي ، خط الدفاع : أيمن أشرف ، رامي ربيعة، علي معلول ومحمد هاني ، خط الوسط : اليو ديانج، مجدي قفشة، حسين الشحات، أحمد الشيخ، أجاي ، خط الهجوم : مروان محسن

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فيما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي :

حراسة المرمى : محمد مجدي ، الدفاع : محمود البدري ، محمد هاشم ، باهر المحمدي ، أحمد أيمن، خط الوسط : بكيتي ، محمود دونجا ، محمد مخلوف ، عبد الرحمن مجدي ، الهجوم : همام طارق ، محمد الشامي.