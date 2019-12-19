بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والاسماعيلي اليوم 19-12-2019 في الدوري المصري عبر سوبر كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق الأهلي ضيفاً ثقيلاً علي نظيره الإسماعيلي في مباراة تجمع بينهم مساء اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة و النصف بتوقيت القاهرة، علي ملعب "ستاد حرس الحدود (المكس)"، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز 2019/2020.

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