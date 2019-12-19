شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير تهتف لتامر حسنى فى وزارة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الجماهير المتواجدة فى وزارة الشباب والرياضة على الهتاف لـتامر حسنى فور دخوله مسرح الوزارة للتكريم من أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتعالت الهتافات " بنحبك يا تامر " . وتقيم وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى حفل لتكريم الفنان تامر حسنى، بدخوله موسوعة جينيس وتحطيمه رقماً قياسياً فى مشواره الفنى، إضافة إلى تأثيره الإيجابى على الجمهور حول العالم، مع توزيع جوائز ايجى تالنت "غنى لتامر حسنى" ، إلى جانب إحياء الفنان مؤخراً لحفل ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى استضافتها مصر وفاز بلقبها الفراعنة تحت قيادة شوقى غريب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجماهير تهتف لتامر حسنى فى وزارة الرياضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.