انت الان تتابع ريفالدو: لاعب واحد قادر على تعويض ميسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

منذ سنوات وليونيل ميسي يقود برشلونة للفوز بالألقاب المحلية والقارية.

يرى الأسطورة البرازيلية ريفالدو أنه يمكن للاعب واحد فقط تعويض اعتزال نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي. وأكد ريفالدو أن ميسي لن يستمر إلى الأبد وأن النادي الكتالوني في حاجة إلى لاعب يقوم بنفس دور أحسن لاعب في العالم.

قال الأسطورة البرازيلية ريفالدو، إن مواطنه نيمار دا سيلفا هو اللاعب الوحيد القادر على تعويض ميسي عندما يعتزل كرة القدم، وأضاف ريفالدو في تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية "ميسي لن يستمر إلى الأبد، ففي يوم من الأيام سيصل إلى مباراته الأخيرة ويغادر كرة القدم".

وتابع ريفالدو أن نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي، يحدث الفارق الآن ويسجل الأهداف لكن يجب أن يكون هناك لاعب آخر يقوم بدوره الحالي، وأردف :"يمكن أن يكون هناك لاعب واحد فقط قادر على تعويض ميسي وهذا اللاعب هو نيمار. لقد كان مخطئاً في مغادرة برشلونة، لكن هو من سيكون قادراً على إحداث الفارق مثل ما يفعل ميسي الآن".

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وكان نيمار دا سيلفا قد تألق بشكل لافت للغاية مع برشلونة، وشكل شراكة رائعة مع كل من ليونيل ميسي وسواريز، بيد أن الدولي البرازيلي فاجأ الجميع بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، في صفقة هي الأعلى حتى الآن في تاريخ كرة القدم (222 مليون يورو).

في المقابل، أشارت مؤخراً تقارير صحفية فرنسية أن نيمار دا سيلفا، بدأ يفكر جدياً في مواصلة رحلته الكروية مع باريس سان جيرمان، إذ يرى النجم البرازيلي أنه جزء من مشروع النادي الباريسي، والذي يسعى لمواصلة سيطرته محلياً، والتتويج في أقرب وقت ممكن بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

يشار إلى أن نيمار دا سيلفا، كان قد تعرض إلى إصابة قوية أبعدته لفترة طويلة عن المستطيل الأخضر. وعاد النجم البرازيلي مؤخراً إلى الميدان وساهم في فوز باريس سان جيرمان بأكثر من مباراة مهمة.