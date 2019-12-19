الامارات | النصر يعود للإنتصارات من بوابة حتا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد النصر إلى الإنتصارات من جديد عقب خطية فريق حتا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهم في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، ليصل رصيد النصر إلى 17 نقطة ويبقى رصيد حتا عند 8 نقاط، أحرز هدفي العميد محمود خميس ومدافع حتا البرازيلي سانتوس، بالخطأ في مرماه بينما أحرز هدف حتا الوحيد كريستيان لوبيز، من ركلة جزاء، ليعود العميد إلى الانتصارات التي كانت قد توقفت الجولة الماضية بالخسارة أمام الشارقة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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