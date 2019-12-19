الامارات | اسماعيل أحمد: هذا ليس فريق العين

شكرا لقرائتكم خبر عن اسماعيل أحمد: هذا ليس فريق العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى قائد فريق العين، اسماعيل أحمد استغرابه الشديد من الأداء الذي قدموه في مباراة اليوم أمام منافسهم فريق الظفرة وهي المباراة التي انتهت بخسارتهم بهدف مقابل هدفين، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن "الزعيم" لا يزال يملك حظوظاً في المنافسة على لقب دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وقال إسماعيل في تصريحات صحافية عقب نهاية المباراة: "هذا ليس فريق العين، الكل يتحمل المسؤولية، العين فريق ينافس دائماً على الانتصارات".

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وخسر فريق العين اليوم (الخميس) 1-2 على ملعبه ضمن الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي في مواجهة فريق الظفرة لتتجمد نقاطه عند 18 في المركز الثالث.

وتابع المدافع المخضرم: "كل لاعب في الفريق يجب أن يتحمل المسؤولية بداية من إسماعيل أحمد إلى أصغر لاعب في الفريق".

وأضاف: "الفريق الذي ينافس على لقب دوري الخليج العربي يجب أن يفوز في كل المباريات التي تقام على أرضه، الخسارة تبعد الفرق من المنافسة ولكن لا نزال في دائرة المنافسة".