شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم فلامنجو جابرييل باربوسا: «لن أعود لإنتر ميلان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المهاجم البرازيلي جابرييل باربوسا، الشهير بـ «جابيجول»، لاعب نادي فلامنجو البرازيلي، عن مصيره مع نادي إنتر ميلان الإيطالي، والمعار منه إلى بطل «كوبا ليبرتادوريس»، في نسخته الأخيرة.

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وقال «جابيجول»، من خلال حديثه لموقع «فوكس سبورت»: «أعتقد حقًا أنني لن أعود إلى إيطاليا، أنا أحترم إنتر، وعقدي مازال مستمر معهم، أنا لم أتحدث كثيرًا مع إدارةالإنتر، حتى الآن، وسنرى ماذا سيحدث في المستقبل، بعد مباراة النهائي، سنتحدث».

وتابع: «في إنتر لم يكن لدي الكثير من الفرص للمشاركة واللعب، لعبت بضع دقائق فقط، وكانت فترة مهمة في حياتي الكروية، وبسبب إتاحة الفرصة لأكون في نادي كبير مثل إنتر، وتعلمت الكثير من اللاعبين الآخرين وسأخذها الخبرات معي إلى الأبد».

وعلى الجانب الآخر، ينتظر نادي فلامنجو البرازيلي وممثل أمريكا الجنوبية، المباراة النهائية مع نظيره بطل أوروبا ليفربول، يوم السبت المقبل، على لقب كأس العالم للأندية 2019.