شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يفتح النار على حكم «الكلاسيكو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح نادى ريال مدريد النار على «أليخاندرو هيرنانديز»، حكم مباراة الكلاسيكو، التى جمعته مساء أمس الأول مع نظيره برشلونة، على ملعب «كامب نو»، فى مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدورى الإسبانى.

وكتب نادى ريال مدريد، عبر موقعه الرسمى: «لا الفار ولا الحكم شاهدا ركلتى الجزاء على فاران»، وقال «كان فاران فى قلب اثنتين من أكثر اللحظات إثارة للجدل فى مباراة الكلاسيكو، حيث تجاهل الحكم هيرنانديز ركلتى جزاء للفرنسى فى الشوط الأول، وبالتحديد فى الدقيقة 17، تقدم الريال لتسديد ركنية، ثم تلقى ركلة فى فخذه الأيمن من قبل لينجليت، مدافع برشلونة فى المنطقة، لكن الحكم لم يرها كما لم يرها الحكم دى بورجوس بينجويتشيا، الذى كان يدير تقنية الفيديو المساعد للحكم، وبعد مرور دقيقتين تعمد إيفان راكيتيش، لاعب برشلونة، سحب فاران من قميصه ليسقط داخل المنطقة، لكن، ومن جديد، لم يرَ ذلك الحكم أو الفار وتجاهلا تماما احتساب ركلة جزاء لصالح الريال».

وسلطت الصحف الإسبانية الضوء على الكلاسيكو النارى، حيث عنونت صحيفة «آس» «تسونامى أبيض بلا أهداف وبلا فار.. ريال مدريد يتفوق فى كلاسيكو بلا حوادث فى أرض الملعب.. الحكم هيرنانديز يتغاضى عن احتساب ركلتى جزاء لفاران.. وزيدان: نتيجة غير كافية وكان علينا استغلال الفرص».

Advertisements

وعنونت صحيفة «موندو ديبورتيفو» «معركة خالية.. برشلونة يقاوم ريال مدريد فى كامب نو.. الكلاسيكو ينتهى سلبياً لأول مرة منذ 17 عاماً على الرغم من الفرص التهديفية التى أتيحت للفريقين».

من جانبه، أشاد إرنستو فالفيردى، المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى، بلاعبى الفريق، حيث قال: «كانت نقطة بمجهود كبير من الطرفين أمام خصم قوى، فى بعض الفترات سيطروا ونحن أيضاً، لم يأخذ أحد النقاط الثلاث ونحن متساوون». أضاف مدرب البارسا: «لدينا عمل كبير لنقوم به، كانت هناك بعض اللحظات التى كنا نتغلب على الضغط العالى وكان يمكن أن نحقق شيئا، لقد أنهينا مباراتنا الأخيرة من العام فى كامب نو بالتعادل مع ريال مدريد، لقد قدموا مباراة جيدة، كنا نريد الفوز». وتابع: «قدم فريق مدريد مباراة جيدة اليوم، وبما أن نتيجة اليوم لن تؤثر على سُلم الترتيب فهذه النقطة جيدة، الريال كان خطيرا فى الركنيات والعرضيات، ولكن بيكيه كان مميزاً، وخاصة فى اللعب تحت الضغط».

وأعرب زيدان عن رضاه بأداء لاعبيه، حيث قال: «نعرف أن ملعب الكامب نو صعب وفى وقت برشلونة يستطيع فعل شىء كنا نريد الفوز».

وتابع زيدان قائلا: «نحن نواصل العمل وكل يوم نتطور، كان علينا أن نتحلى بالصبر، وتدريجياً يتطور المستوى، لدينا فريق جيد، ونعرف أنه بإمكاننا أن نتحسن، هذا ما نحاول فعله».