شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يعود للأهلى أمام «بلاتينيوم» فى دورى رابطة الأبطال بزيمبابوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد غياب رمضان صبحى، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، عن المشاركة الرسمية، لمدة ثمانية أسابيع، بعدما أثبتت الأشعة التى أجراها تعرضه للإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية، يستلزم العلاج لمدة ستة أسابيع، بخلاف خمسة عشر يومًا يخضع خلالها للمران بالكرة والجرى حول الملعب.

ووفقًا للجهاز الطبى بالفريق، فإن أول مشاركة لـ«صبحى» ستكون مع الأهلى، بداية من الجولة الرابعة لدورى رابطة الأبطال الإفريقى، والتى ستُقام فى زيمبابوى، بين الأهلى وبلاتينيوم، والمقرر لها منتصف فبراير المقبل.

وسيطرت حالة من الحزن على أعضاء الجهاز الفنى واللاعبين بسبب تعرض «صبحى» للإصابة وابتعاده عن الملاعب كل هذه الفترة، ما سيحرم الفريق من أهم عناصره فى الفترة الحالية لما يتمتع به من قدرات فنية وبدنية عالية جعلته يصنع الفارق للأهلى فى كل المباريات التى شارك خلالها قبل تعرضه للإصابة.

ويُنتظر أن يبدأ «صبحى» فى تنفيذ البرنامج العلاجى المحدد له من قِبَل الجهاز الطبى بالنادى، حيث سيبدأ ببعض التدريبات المائية، فضلًا عن بعض تدريبات التقوية، بصالة الجيمانزيوم الخاصة بملعب مختار التتش بالجزيرة.

وكان «صبحى» قد تعرض للإصابة خلال التدريبات التى أداها الفريق مؤخرًا استعدادًا لمواجهة الإسماعيلى فى الدورى، ولم يستطع على أثرها إكمال المران، ما دفع الجهاز الطبى إلى إجراء أشعة رنين مغناطيسى له للوقوف على مدى الإصابة التى تعرض لها.

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من ناحية أخرى، قرر رينيه فايلر منح لاعبيه راحة من التدريبات، اليوم، على أن يستأنف الفريق تدريباته، بداية من غد السبت، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقررة الإثنين المقبل، بعد المجهود الكبير الذى بذله اللاعبون خلال مواجهة الإسماعيلى، والجريدة ماثلة للطبع.

ويسعى «فايلر» لتخليص لاعبيه من حالة الإجهاد التى سيطرت عليهم مؤخرًا، والتى تسببت فى تعرض عدد من اللاعبين للإصابات المختلفة، وأبرزهم رمضان صبحى وأحمد فتحى، ومن قبلهما محمود وحيد، فضلًا عن شكوى العديد منهم حالة الإجهاد العامة، وأبرزهم رامى ربيعة، الذى خضع لبرنامج استشفائى، خلال الساعات التى سبقت مواجهة الإسماعيلى.

فى سياق مختلف، يخضع أحمد فتحى، لاعب الفريق الكروى الأول، لاختبار طبى، غدًا، لتحديد مدى قدرته على المشاركة فى مواجهة الاتحاد المقبلة، بعدما أبعدته إصابة رشح الركبة عن المشاركة أمام الإسماعيلى، مساء أمس.

ويأمل «فايلر» فى استعادة أحمد فتحى فى تلك المواجهة، خصوصًا أنه من أصحاب الخبرات الكبيرة فى التعامل مع مثل هذه المباريات.

فيما حدد «فايلر» برنامجًا خاصًا لعمرو السولية ليؤديه خلال اليومين المقبلين، بعد تغيبه عن المشاركة فى التدريبات مؤخرًا بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة، ما أدى إلى تغيبه عن المشاركة مع الفريق فى مباراة الإسماعيلى.

ويُنتظر أن يعقد «فايلر» جلسة مع لاعبيه، غدًا، لمشاهدة ملخص لمباريات فريق الاتحاد السكندرى للوقوف على نقاط الضعف والقوة ومحاولة استغلالها خلال المواجهة المقبلة.