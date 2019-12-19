شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير العالم تستكشف كأس العالم للأندية فى قطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مازالت بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم فى منتصف طريقها بهذه النسخة المقامة حاليا فى قطر، لكنها قدمت شهادة نجاح جديدة وتجربة مميزة لمنظمى بطولة كأس العالم 2022 المقررة فى قطر.

وقبل ثلاثة أعوام على انطلاق فعاليات بطولة كأس العالم 2022، استمتع عشرات الآلاف من المشجعين من أنحاء مختلفة من العالم بالطقس وكذلك ببعض الأجواء التى سيكون عليها مونديال 2022.

واحتشد أكثر من 21 ألف مشجع معظمهم من مشجعى فلامينجو البرازيلى فى مدرجات استاد خليفة الدولى بالدوحة لمتابعة مباراة فريقهم العريق ونادى الهلال السعودى (الزعيم) فى المربع الذهبى لمونديال الأندية والتى انتهت بفوز فلامينجو 3/ 1.

ورغم تأخر فلامينجو بهدف نظيف فى الشوط الأول، رد الفريق بثلاثة أهداف فى الشوط الثانى وسط التشجيع الحماسى الهائل من الجماهير التى ظلت تهتف لفريقها على مدار شوطى المباراة.

وقبلها مباشرة، احتشد أكثر من 15 ألفا معظمهم من مشجعى الترجى التونسى فى مدرجات الاستاد نفسه لمتابعة مباراة الترجى أمام السد القطرى والتى انتهت بفوز كبير وتاريخى للترجى.

وكانت مباراة السد القطرى أمام مونتيرى المكسيكى فى الدور الثانى للبطولة شهدت، قبل أيام أيضا، حضور أعداد كبيرة من مشجعى مونتيرى. واستمتع مشجعو هذه الفرق بالطقس المعتدل الذى يسود الدوحة حاليا والذى أعطى انطباعا رائعا بما ستكون عليه بطولة كأس العالم 2022، إضافة لاستمتاع المشجعين والضيوف بالتنظيم المتقن للبطولة الحالية والذى يمثل تجربة حية لاستعدادات قطر لاستضافة مونديال 2022.

وكانت قطر حصلت على حق استضافة النسختين الحالية والمقبلة من بطولة كأس العالم للأندية لتكون البطولتان بمثابة البديل لبطولة كأس القارات التى تستضيفها الدول المضيفة للمونديال فى العام الذى يسبق المونديال لتكون بروفة قوية وجادة للمونديال.

ومن النقاط الإيجابية التى ضاعفت من أهمية بطولة كأس العالم للأندية أنها تتزامن مع نفس التوقيت الذى تقام فيه فعاليات المونديال القطرى حيث إنه من المقرر إقامة منافسات المونديال من 21 أكتوبر إلى 18 ديسمبر 2022.

وكانت بطولة كأس الخليج (خليجى 24) سبقت مونديال الأندية الحالى حيث استضافت قطر البطولة الخليجية من 26 نوفمبر الماضى إلى الثامن من ديسمبر الحالى.

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وعلى مدار أربعة أسابيع هى فترة البطولتين سويا، تحولت الدوحة إلى كرنفال كبير يعج بالمشجعين من جنسيات عدة.

وكانت جماهير كل من عمان والكويت والعراق والبحرين قدمت لخليجى 24 نكهة مميزة من خلال التشجيع المثالى والحماسى لفرقها خلال البطولة إلى جانب الجماهير القطرية العاشقة لمنتخب بلادها المتوج بلقب كأس آسيا 2019.

وعقب انتهاء البطولة الخليجية، شهدت الدوحة توافد الآلاف من مشجعى الترجى ومونتيرى وفلامينجو الذين منحوا الدوحة أيضا الأجواء الاحتفالية التى ينتظرها الجميع خلال مونديال 2022.

ورغم بعد المسافة بين كل من البرازيل والمكسيك مع الدوحة، زحفت أعداد كبيرة من جماهير مونتيرى وفلامينجو إلى قطر لمؤازرة الفريقين وتجربة أجواء المونديال.

وعلى عكس المتوقع قبل بداية مونديال الأندية الحالى، شهدت معظم الفرق المشاركة فى البطولة حضور أعداد جيدة من الجماهير ولم يقتصر الحال على جماهير ليفربول المرشح الأقوى للفوز باللقب وينتظر أن يتزايد حضور جماهير بالنسبة لمونتيرى وفلامينجو فى المباريات المتبقية للفريقين بالبطولة.

ولم يقتصر استمتاع المشجعين خلال الأيام الماضية على حضور المباريات، بل حرص مشجعو الفرق المختلفة المشاركة فى البطولة منذ قدومهم إلى الدوحة على زيارة العديد من الأماكن التراثية مثل سوق واقف ومدينة مشيرب المطورة ومنطقة كاتارا إضافة لزيارة بعض المراكز التجارية الضخمة التى تنتشر فى الدوحة حيث شهدت عمليات الشراء فى هذه المتاجر رواجا كبيرا.

وفى الوقت نفسه، حرص المشجعون على الاستمتاع بالطقس الرائع الذى تعيشه الدوحة حاليا من خلال التريض على كورنيش الدوحة فى المساء والتقاط الصور التذكارية وارتياد بعض المقاهى. وانتشرت احتفالات الجماهير والأناشيد الخاصة بمؤازرة هذه الفرق وبعض الرقصات الفلكلورية والهتافات لفرق البطولة.

وحرص عدد كبير من مشجعى هذه الفرق على شراء «العقال والغترة» ووضعهما فوق رؤوسهم إعجابا بالزى العربى.

كما حرصوا على تناول الأطعمة العربية المنتشرة بمطاعم سوق واقف وشراء بعض المقتنيات والهدايا التذكارية من السوق نفسها.