شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لم يحسم نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، أمر بقائه ضمن صفوف الفريق، لكن تقريرا فرنسيا أشار إلى تغير قناعات اللاعب البرازيلى فى الفترة الأخيرة.

وحلل موقع «le10sport» الفرنسى، تصريحات نيمار الأخيرة لصحيفة «فرانس فوتبول»، فقال إن البرازيلى بدأ يناور من جديد بشأن مستقبله، لكن هذه المرة فى اتجاه حديقة الأمراء، ملمحا إلى أنه بات يميل إلى تجديد عقده مع نادى العاصمة الفرنسية.

وكان نيمار قد سُئل عن سبب رغبته فى الرحيل عن بى إس جى فى الصيف الماضى، ليرد ضاحكا: «لا يزال لدى موسمين فى تعاقدى، والفريق يتطور، يجب أن نتحلى بأقصى درجات التركيز لنحقق أهدافنا هذا الموسم، والفوز بأكبر عدد ممكن من البطولات، ويبقى دورى الأبطال هدفنا الأول».

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وأضاف: «الأولوية لبى إس جى فى ظل كثرة ارتباطات الفريق، الهدف يبقى دائما الفوز فى كل مباراة، وأن نبذل أقصى جهدنا من أجل مصلحة الفريق». وأشار الموقع الفرنسى إلى أن تصريحات نيمار تدل على أنه أعاد التفكير بشأن مستقبله مع سان جيرمان، كما أنه بات يرى نفسه جزءًا من المشروع الحقيقى للنادى.

وأوضح أن اختيار نيمار بأن يجرى الحوار مع إحدى وسائل الإعلام المحلية، يعود إلى رغبة اللاعب فى كسب تعاطف الجمهور الفرنسى من جديد. وشدد «le10sport» على أن نيمار يريد أيضًا من تصريحاته الأخيرة أن يوجه رسالة ضمنية لإدارة سان جيرمان برغبته الجديدة حول الاستمرار معهم.

فى سياق آخر، تحدّث نيمار عن العلاقة التى تربطه بزميله الفرنسى كيليان مبابى، حيث قال فى تصريحات لمجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية: «إنه شاب لديه شىء استثنائى. نتبادل الرسائل باستمرار، كما أنه لا توجد بيننا أى منافسة». وأضاف: «عندما يسجل أحدنا فى المباريات يأتى الآخر دائمًا للاحتفال معه بهذا النجاح، بينما يقول المحرز هذا دورك لزيارة الشباك». وتابع: «تجمعنا صداقة قوية، كما أن هناك رابطة مميزة بيننا فى الملعب، والوضع كذلك فى الحياة». وأكمل: «نحب دائمًا أن نكون معًا وأن نلعب سويًا، وهذه العلاقة يمكن أن تخدم باريس سان جيرمان». وأردف: «الأمر مختلف فى التدريبات؛ لأنها بمثابة مباراة صغيرة بيننا، لكن المنافسة أيضًا أمر جيد وتجعلك أفضل، كما أنها تدفعك للتحسن».

وقال النجم البرازيلى: «أعتقد أننا طفلان يحبان فقط اللعب، والاستمتاع بكرة القدم».