شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: الزمالك لم يطلب دعم آل الشيخ.. ومرتضى لم يطلب مقابلته في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك لـ«المصري اليوم» أن يكون المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، طلب الاجتماع مع تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، بالسعودية، وأن كل ما أثير في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وكشفت مصادر مقربة من آل الشيخ أن الزمالك لم يطلب أي دعم لأي صفقات أو تدعيم، سواء للنادي أو فريق الكرة، وأن العلاقة بين آل الشيخ وإدارة الزمالك تقوم على أساس الاحترام والود المتبادل.

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يذكر أن تركي آل الشيخ صرح في أكثر من لقاء تليفزيوني بأن العلاقة بينه وبين الزمالك كانت تبادل صفقات عندما كان مالكا لنادي بيراميدز وأن ناديه السابق بيراميدز استفاد من الزمالك أكثر مما استفاد الزمالك، وأن مالك بيراميدز السابق بينه وبين المستشار مرتضى منصور علاقة قوية وصداقة وأخوة.

وأضافت المصادر أن الزمالك وإدارته لم يتم بينها وبين آل الشيخ أي اتصالات في الفترة الأخيرة وطالبت الجميع بتحري الدقة وعدم إحداث وقيعة بين الطرفين.

ويعيش نادي الزمالك حاليا حالة من الاستقرار الفني والإداري على مستوى الصفقات واكتمال قائمة الفريق، بدعم مرتضى منصور لأكثر من ١٠ صفقات سوبر في بداية الموسم، على رأسهم أشرف بن شرقي وأوناجم ومحمد عوّاد ومحمد صبحي وشيكابالا وإمام عاشور وكريم بامبو وإسلام جابر ومصطفى فتحي ومحمد عبدالشافي، وكلها من أموال النادي، في ظل وجود وفر أكثر من ١٧٠ مليونًا في آخر ميزانية قبل إبرام الصفقات الجديدة.