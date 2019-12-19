شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام الإسماعيلي (التشكيل الرسمي) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي المحدد لها السابعة والنصف، مساء اليوم الخميس، على ملعب المكس بالإسكندرية.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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خط الدفاع: محمد هاني، أيمن أشرف، رامي ربيعة، على معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، أحمد الشيخ، جونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن.

وضمت دكة البدلاء كلًا من: شريف إكرامي، حسام عاشور، وليد أزارو، جيرالدو، سعد سمير، محمود وحيد، وليد سليمان.