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الهلال يربك أمانة الرياض ويتسبب في إيقاف ناقد

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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في الوقت الذي حقق فيه نادي فلامنجو البرازيلي فوزه على الهلال السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2019 الثلاثاء الماضي، تسببت هذه النتيجة بردات فعل وتعليقات من الوسط الرياضي من جهة، ومن أشخاص وجهات أخرى من جهة ثانية.

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إعلاميا وجه وزير الإعلام تركي الشبانة بفتح تحقيق مع أحد النقاد في ملابسات ما حدث في أحد البرامج فور انتهاء حلقة البرنامج، وأكد أنه ستتم محاسبة من يثبت تجاوزه للأنظمة.

ومن جهتها، تراجعت أمانة الرياض عن تغريدة «الفلامنجو» الصباحية، والتي جاءت صبيحة المباراة التي جمعت فريق فلامنجو البرازيلي والهلال السعودي، وأكدت أن التغريدة التي أزالها الحساب بعد ذلك كانت مبرمجة سلفا، ولا صلة لها بأي حدث رياضي.

وجاء ذلك التبرير من الأمانة بعد حذف تغريدة تحتوي على صورة يظهر فيها طائر «الفلامنجو»؛ وهو ما عدته الجماهير الهلالية أنه تلميح لنتيجة مباراة فريقي الهلال وفلامنجو.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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