السعودية تحافظ على الـ67 عالميا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حافظ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على المركز 67 في التصنيف العالمي لشهر ديسمبر، الصادر أمس عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

واستمر الأخضر في المركز السادس آسيويا، برصيد 1351 نقطة، بعدما احتل وصافة بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الرابعة والعشرين، التي أقيمت في قطر، وخسر النهائي بهدف وحيد أمام البحرين.

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وتصدر المنتخب التونسي عربيا، واحتل المركز الـ27 عالميا، والثاني أفريقيا خلف المنتخب السنغالي، بينما احتل المنتخب الياباني صدارة تصنيف قارة آسيا، وحصل على المركز الـ28 عالميا.

وأنهى منتخب بلجيكا عام 2019 في صدارة التصنيف، وظل المنتخب الفرنسي، بطل العالم، في المركز الثاني، والبرازيلي في المركز الثالث، فيما صعد المنتخب الإنجليزي مركزا ليحتل المركز الرابع.

الـ10 الأوائل عالميا:

بلجيكا

فرنسا

البرازيل

إنجلترا

أوروجواي

كرواتيا

البرتغال

إسبانيا

الأرجنتين

كولومبيا