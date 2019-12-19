فينجر: الزعيم أحرج فلامنجو ويستحق ثالث العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

أشاد مدرب الأرسنال الإنجليزي السابق، الفرنسي أرسين فينجر، بأداء فريق الهلال الكروي الأول الذي يستعد لخوض لقاء مونتيرو المكسيكي للتنافس على الميدالية البرونزية غدا في بطولة العالم للأندية والمقامة حاليا بقطر، وأكد أحقيته بالحصول على المركز الثالث في البطولة.

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والتقى فينجر بالجهازين الفني والإداري للهلال أثناء تواجده بقطر، ووصف إمكانات الفريق بالهائلة، بعد أن شاهد الفريق وهو يحرج فلامنجو في دور نصف النهائي للبطولة، حيث أنهى الشوط الأول لصالحه بهدف، قبل أن يتحول مسار المباراة في شوطها الثاني الذي شهدت حالة طرد للبيروفي أندريه كارليو، وأبدى فينجر إعجابه بالفريق وبالمنظومة التدريبية التي يقودها الروماني رازفان لوشيسكو.

في المقابل استبعد مدرب فريق مونتيرو المكسيكي 4 لاعبين أساسيين عن مباراة الهلال، وهم كارلوس رودريغيز ودورلان بابون ورودولفو بيزارو وروجيليو فونيس وحارس الفريق الأساسي كي يتمكنوا من المشاركة في نهائي دوري بلادهم يومي 27 و30 ديسمبر الحالي.

وأكد مدرب مونتيرو المكسيكي صعوبة مواجهة الهلال الذي ظهر بأداء متميز كما وصفه أمام فلامنجو في دوري نصف النهائي من بطولة أندية العالم، وقال «سنضطر لمنح الراحة لبعض اللاعبين من أجل الاستعداد لمباراة الدوري المكسيكي».