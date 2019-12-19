الليدز يعلن تعاقده رسميا مع مينامينو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي أمس توصله لاتفاق رسمي مع فريق ريد بول سالزبورج النمساوي لضم اللاعب تاكومي مينامينو. وسينضم اللاعب الدولي الياباني إلى صفوف الليدز في يناير المقبل بعدما أنهى كافة تفاصيل تعاقده واجتاز الكشف الطبي أمس الأول.

وقال مينامينو للموقع الرسمي لنادي ليفربول على الانترنت: كان حلمي أن انضم لفريق ليفربول. أنا متحمس للغاية، لأن الحلم تحقق، وأضاف «كان أحد أهدافي أن ألعب في الدوري الإنجليزي. أعتقد أنه أفضل دوري في العالم، كنت أفكر في تطور مسيرتي كلاعب بشكل سلس، يوما ما سأكون قادرا على اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز».