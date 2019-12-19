ماني: لا خلاف مع صلاح.. وعلاقتنا رائعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نفى السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، وجود أي خلافات بينه وبين المصري محمد صلاح زمليه في الفريق، مؤكدا أنهما أصدقاء جدا والعلاقة بينهما رائعة .

وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية ردا على سؤال حول الخلافات بينه وبين صلاح:أنا وصلاح أصدقاء جدا، وتساءل «ما هي نوعية المشكلات التي يتحدث عنها البعض بيننا، لا توجد مشاكل على الإطلاق» .

ووجه ماني رسالة خاصة للجماهير المصرية مطالبا إياهم بمساندة صلاح وقال «أتمنى أن تستمر في دعم صلاح، لأنه يقاتل من أجل مصر ومنتخب بلاده، ويحاول أن يقدم أفضل ما لديه ليساعد الفريق على تحقيق أفضل النتائج، وأراكم قريبا في مصر» .