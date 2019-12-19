داكوستا يعود للدوري التركي بـ«بلاش»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عمر أمانات - جدة

ينتظر المحترف المغربي مروان داكوستا فسخ عقده مع نادي الاتحاد خلال الأيام المقبلة، بعد أن توصل لاتفاق مبدئي مع نادي غلطة سراي التركي لتكون صفقة انتقاله مجانية.

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وسيغادر اللاعب مدينة جدة غدا، حيث يستعد حاليا لترتيب إجراءاته الرسمية وتسليم المقتنيات الخاصة بالنادي من منزل وسيارات وجميع المتعلقات التي لا يمتلكها بصفة شخصية.

من جهة أخرى فتحت الهيئة العامة للرياضة خطا ساخنا مع إدارة نادي الاتحاد لاستعراض الإشكالات التي يمر بها النادي لبحث الحلول العاجلة لها بعدما صعدت إدارة النادي ما تواجهه عبر دعوتها لعقد جمعية عمومية غير عادية.

وستزود الهيئة إدارة النادي بخطاب الموافقة على انعقاد الجمعية لمشاركة الأعضاء في الرأي حول مستقبل النادي، خاصة لعدم وجود أي نية من الأعضاء في تسلم رئاسة النادي بدلا من أنمار الحائلي.