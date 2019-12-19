الفتح يبحث عن طوق نجاة أمام الحزم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تحت شعار «إنقاذ ما يمكن إنقاذه».. يبحث الفتح متذيل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عن طوق نجاة، عندما يواجه نظيره الحزم، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، ضمن الجولة الـ12، في لقاء الجريحين، عقب تجرعهما الخسارة في الجولة الماضية على يدي أبها والاتفاق.

يأمل الفتح تحديدا تحقيق ثاني فوز له في الدوري مع اقتراب نهاية القسم الأول، حيث يقبع الفريق المركز الأخير بـ 5 نقاط من أصل 11 مباراة، وتعرض مع نادي ضمك إلى أعلى معدل خسائر بواقع 8 مرات، ويعد دفاعه الأضعف في الدوري بعد أن ولج مرماه 25 هدفا، فيما يطمع الحزم صاحب المركز العاشر تعديل مساره بتحقيق نتيجة إيجابية تزيد من رصيده النقطي الذي وصل 17 نقطة، بعد أن حقق4 انتصارات وتلقى خمس خسائر مستقبلا 20 هدفا.

التقى الفريقان في دوري المحترفين 6 مرات، فاز الفتح مرتين، والحزم 3، وتعادلا مرة واحدة في أولى المواجهات.