شكرا لقرائتكم الاسماعيلي ضد الأهلي .. التعادل السلبي سيد الموقف بالشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة الأهلي والإسماعيلي بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المواجهة المقامة بينهما حالياً على ستاد المكس بالإسكندرية، والتي تأتي ضمن مواجهات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من في حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول ومحمد هاني، خط الوسط اليو ديانج، مجدي قفشة، حسين الشحات، أحمد الشيخ، أجاي وفي الهجوم مروان محسن، بينما دخل الإسماعيلي المباراة بالتشكيل التالي، في حراسة المرمى محمد مجدي، الدفاع: محمود البدري ، محمد هاشم ، باهر المحمدي ، أحمد أيمن.، خط الوسط بكيتي ، محمود دونجا ، محمد مخلوف ، عبد الرحمن مجدي ،وفي الهجوم همام طارق ، محمد الشامي.

بدأت المباراة بضغط أسمعلاوي وفي الدقيقة 5 أنطلق محمد الشامي مهاجم الدراويش وسدد كرة قوية إلا أن محمد الشناوى أبعدها ببراعة، ثم دخل الأهلي في أجواء المباراة وأرسل محمد مجدي قفشة عرضية خطيرة إلا أن دفاع الإسماعيلي أبعدها خارج الملعب.

واصل الإسماعيلي من ضغطه على دفاع الأهلي، وعاد همام طارق في الدقيقة 8 وسدد كرة قوية لكن دفاع الأهلي أبعدها قبل وصولها لمحمد الشناوى حارس مرمى الأهلي، ثم تلاعب محمد الشامى بدفاع الأهلي إلا أنه لم يجد المساندة ويفقد الكرة على حدود منطقة الجزاء.

في الدقيقة 17 كاد أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي أن يتقدم لفريقه، بعدما سدد قذيفة من على بعد 25 ياردة، إلا أن محمد مجدي حارس الإسماعيلي أبعدها ببراعة، بعدها سدد أحمد الشيخ تسديدة R2 ، إلا أن كرته مرت بجوار القائم بسنتيمترات.

واصل الإسماعيلي سيطرته على منطقة وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة على دفاعات الأهلي، وفي الدقيقة 25 أحرز عبد الرحمن مجدي هدف للإسماعيلي بعد انفراده بمحمد الشناوى إلا أن محمود البنا حكم اللقاء الدولي الغاه بداعي التسلل.

Advertisements

في الدقيقة 32 سدد حسين الشحات كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، إلا أن كرته علت العارضة بسنتيمترات، وفي الدقيقة 39 أرسل علي معلول كرة عرضية خطيرة بعد تلقيه بينية متقنة من حسين الشحات إلا أنها لم تجد المتابع.

واصل علي معلول نشاطه وفي الدقيقة 42 أرسل الدولي التونسي عرضية أرضية مرت من الجميع ووصلت لأحمد الشيخ الذي سددها خارج الملعب، واستمر ضغط الأهلي في الدقائق الأخيرة رغبة في احراز هدف التقدم، إلا أن دفاع الإسماعيلي أجهض الخطورة الحمراء حتى أطلق الحكم الدولي محمود البنا صافرة نهاية الشوط الأول.

يدخل الأهلي مواجهة الإسماعيلي بحثاً عن مواصلة أرقام القياسية بالدوري هذا الموسم بالإضافة لتعزيز موقعه فى صدارة المسابقة بعدما لعب 6 مباريات فاز بهم جميعاً ليحقق العلامة الكاملة ويتصدر الدوري برصيد 18 نقطة ومازال لديه مباراتين مؤجلتين وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه هدف وحيد ، في بداية أكثر من مثالية للمدرب السويسري فايلر والذي ظهرت بصماته سريعًا على الفريق في الأسابيع الأخيرة، ويحتل الإسماعيلي قبل المباراة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري بعد أن خاض الفريق 8 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر 3 وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف .

أعلن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة الإسماعيلى على ستاد المكس ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويلتقى الدراويش مع الأهلى فى السابعة والنصف من مساء اليوم على ملعب المكس لحساب الجولة التاسعة من عمر الدورى المحلى.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى :

حراسة المرمى : محمد الشناوى

خط الدفاع : رامى ربيعة ،أيمن أشرف،على ملعول ، محمد هانى

خط الوس : أبو ديانج،محمد مجدى أفشة،حسين الشحات،أحمد الشيخ

خط الهجوم : جونيو أجاى ، مروان محسن