اخبار الرياضه

مروان محسن يقود هجوم الأهلى أمام الإسماعيلى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم مروان محسن يقود هجوم الأهلى أمام الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة الإسماعيلى على ستاد المكس ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويلتقى الدراويش مع الأهلى فى السابعة والنصف من مساء اليوم على ملعب المكس لحساب الجولة التاسعة من عمر الدورى المحلى.

09028ac1-4674-4d46-8e3c-eaf27d1dd531

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى:

Advertisements

حراسة المرمى : محمد الشناوى

خط الدفاع : رامى ربيعة ،أيمن أشرف،على ملعول ، محمد هانى

خط الوس : أبو ديانج،محمد مجدى أفشة،حسين الشحات،أحمد الشيخ

خط الهجوم : جونيو أجاى ، مروان محسن

d5cd156a-79a4-4996-9411-55bc2f51266f
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مروان محسن يقود هجوم الأهلى أمام الإسماعيلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا