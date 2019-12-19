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شكرا لقرائتكم مروان محسن يقود هجوم الأهلى أمام الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة الإسماعيلى على ستاد المكس ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
ويلتقى الدراويش مع الأهلى فى السابعة والنصف من مساء اليوم على ملعب المكس لحساب الجولة التاسعة من عمر الدورى المحلى.
وجاء تشكيل الأهلى كالتالى:
حراسة المرمى : محمد الشناوى
خط الدفاع : رامى ربيعة ،أيمن أشرف،على ملعول ، محمد هانى
خط الوس : أبو ديانج،محمد مجدى أفشة،حسين الشحات،أحمد الشيخ
خط الهجوم : جونيو أجاى ، مروان محسن
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