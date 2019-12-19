شكرا لقرائتكم فايلر يستبعد محمود متولى ومصطفى شوبير من مواجهة الأهلى والإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر محمود متولى من مواجهة الإسماعيلي وكذلك زميله الحارس مصطفي شوبير. وأعلن فايلر تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الإسماعيلي ، في المباراة التي ستقام على ستاد "المكس" بالإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز، وشهد تشكيل الفريق الأحمر ظهور المالي أليو ديانج في خط الوسط لتعويض غياب عمرو السولية، كما عاد علي معلول للمشاركة بعد غياب منذ إصابته في مباراة النجم الساحلي في شهر نوفمبر الماضي. وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :- حراسة المرمى : محمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع : محمد هاني – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول. خط الوسط : أليو ديانج – محمد مجدي "قفشة" – أحمد الشيخ – جونيور أجاي – حسين الشحات. خط الهجوم : مروان محسن. أما البدلاء :- شريف إكرامي – وليد أزارو – وليد سليمان – سعد سمير – محمود وحيد – حسام عاشور – جيرالدو.

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