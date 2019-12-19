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19 لاعبا في قائمة مصر المقاصة أمام طنطا

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جدة - عمرو شويل اختار الجهاز الفني لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة 19لاعبا للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة الكبري ، استعدادا لمباراة طنطا  المقرر إقامتها في تمام الخامسة مساء غدا الجمعة علي ستاد السلام ضمن منافسات الأسبوع التاسع  بالدوري . 

 

ضمت قائمة مصر المقاصة كلاً من:  أحمد عادل عبد المنعم  ومحمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد ياسين و أحمد مودي وعاصم سعيد وعصام صبحي وحسني فتحي ومحمد مسعد وخالد اوتشو ومصطفي شبيطة ومحمد رمضان ومحمد كناريا وصلاح عاشور ومحمد إبراهيم واودو موسيس وعمرو مرعي وباولن فوافي وصلاح أمين.     

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أدي فريق المقاصة  تدريبه مساء  اليوم  بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي ، الذى شهد بعض الجمل التكتيكية والختام بتقسيمة.

 

وتعهد لاعبو المقاصة على هامش المران الختامي بتصحيح المسار وتحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة ببطولة الدوري.

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