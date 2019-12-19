شكرا لقرائتكم المدير التنفيذي لبيراميدز يعقد جلسة مطولة مع لاعبي الفريق قبل بدء تدريب اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقدم ممدوح عيد خلال الجلسة، عبد العزيز عبد الشافي المستشار الفني للنادي والذي سيقود الفريق من مقعد المدير الفني في الفترة المقبلة ،كما قدم للاعبين، محمود فتح الله، مساعد المدير الفني في مهمته الحالية، مطالبا اللاعبين بالالتزام والتركيز من أجل العودة للانتصارات التي تعطلت في آخر مباراتين بالدوري الممتاز.
وخلال الجلسة، طالب المدير التنفيذي والجهاز الفني، اللاعبين ببذل أقصى الجهد خلال المرحلة المقبلة لتحسين صورة الفريق وصورتهم الشخصية كونهم يلعبون في أحد أهم الأندية ويجب عليهم القتال من أجل المنافسة في كل البطولات التي يشارك فيها الفريق.
كما وعد ممدوح عيد خلال جلسته مع اللاعبين، بتوفير كل الدعم اللازم من الإدارة لنجاحهم في المهمة المقبلة سواء في الدوري والكأس أو كأس الكونفدرالية الأفريقية، واستكمال المشوار الطموح للنادي للظفر بأول ألقابه تاريخيا خلال الموسم الجاري.
في حين قام زيزو بإلقاء محاضرة مطولة مع اللاعبين تحدث فيها عن العديد من النقاط الهامة على المستوى النفسي والفني من أجل العبور من تلك المرحلة الحرجة ليصل بيراميدز إلى المكانة الطبيعية التي يستحقها سواء في المسابقات المحلية أو الكونفدرالية الأفريقية، وطالبهم بضرورة العمل خلال تلك المرحلة بتكاتف وعلى قلب رجل واحد، ومؤكدا على مبدأ العدالة مع كل اللاعبين وأن الجدية والعطاء وبذل الجهد والمستوى الفني هو الفيصل في اختياراته خلال تلك المرحلة.
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