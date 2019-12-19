شكرا لقرائتكم الإسماعيلي ضد الأهلي.. التصويبات سلاح الدراويش في ربع ساعة سلبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الإسماعيلي ضد الأهلي



شهدت مجريات الربع ساعة الأولى من مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي بداية مثيرة بين الفريقين اعتمدات على الانتشار بطول الملعب من جانب الفريقين بحثاً عن الهدف الأول.

واستطاع الإسماعيلي الوصول الى مرمى الأهلي من خلال التصويبات الطويلة من خارج منطقة الجزاء في 4 مرات بالدقائق الست الأول حتى بدأ المارد الأحمر الرد بتصويبة حولها دفاع الدراويش لضربة ركنية.

وظهرت الجبهة اليمنى للدراويش أكثر خطورة عن طريق الثلاثي همام طارق وعبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي بعدما استطاعوا تهديد مرمى الأهلي في أكثر من كرة الا أنهم لم يستطيعوا ترجمت البداية القوية لأهداف.

وتعرض مروان محسن للإصابة بعد اشتباكه مع حارس الإسماعيلي في هجمة لم تنجح في الدقيقة 12 من عمر المباراة.

الإسماعيلي ضد الأهلي.. التشكيل الرسمي للمباراة



أعلن الجهازين الفنيين لفريقي الإسماعيلي ضد الأهلي تشكيلتهما للمباراة المرتقبة في الدوري المصري الممتاز وذلك في واحدة من المباريات المنتظر أن يلتف حولها النجوم في كافة أنحاء الوطن العربي.

الإسماعيلي ضد الأهلي



ووصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الى ملعب استاد المكس بالإسكندرية استعداداً لخوض المباراة المرتقبة ضد الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز.

وشهدت كواليس وصول الفريق حالة من الروح المعنوية المرتفعة والتفاؤل بين اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة بين الشياطين الحمر ضد الدراويش.

الإسماعيلي ضد الأهلي



وأعلن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة الإسماعيلى على ستاد المكس ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويلتقى الدراويش مع الأهلى فى السابعة والنصف من مساء اليوم على ملعب المكس لحساب الجولة التاسعة من عمر الدورى المحلى.

الإسماعيلي ضد الأهلي



وجاء تشكيل الأهلى كالتالى :

حراسة المرمى : محمد الشناوى

خط الدفاع : رامى ربيعة ،أيمن أشرف،على ملعول ، محمد هانى

خط الوس : أبو ديانج،محمد مجدى أفشة،حسين الشحات،أحمد الشيخ

خط الهجوم : جونيو أجاى ، مروان محسن

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الإسماعيلي ضد الأهلي



أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار تشكيل الفريق المقرر أن يخوض به مباراة اليوم أمام الأهلى فى الجولة التاسعة من بطولة الدورى ، و التى تقام باستاد المكس بالاسكندرية فى السابعة و النصف مساء اليوم ، و يضم التشكيل كلاً من :

حراسة المرمى : محمد مجدي.

الدفاع : محمود البدري ، محمد هاشم ، باهر المحمدي ، أحمد أيمن.

خط الوسط : بكيتي ، محمود دونجا ، محمد مخلوف ، عبد الرحمن مجدي .

الهجوم : همام طارق ، محمد الشامي.

وعلى مقاعد البدلاء محمد فوزي ، محمد مجدي ، محمد بيومي ، عماد حمدي ، محمد صادق ، احمد مدبولي ، شيلونجو

الإسماعيلي ضد الأهلي



يحل فريق الأهلي ضيفاً ثقيلاً علي نظيره الإسماعيلي في مباراة تجمع بينهم مساء اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة و النصف بتوقيت القاهرة، علي ملعب "ستاد حرس الحدود (المكس)"، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز 2019/2020.

يحتل المارد الاحمر صدارة جدول بطولة الدوري المصري برصيد 18 نقطة، بينما يأتي الإسماعيلي في المركز السادس برصيد 16 نقطة .

خاض الأهلي حتي الان في بطولة الدوري 6 مباريات فاز في جمعيهم لم يخسر او يتعادل في اي مباراة، بينما لعب الإسماعيلي 8 مواجهات فاز في اربعة وتعادل سلبياً في مباراة أمام طنطا و خسر في ثلاثة.

الإسماعيلي ضد الأهلي



يسعي الفريق الاحمر في تحقيق الانتصار السابع له توالياً في بطولة الدوري علي نظيره، بينما يسعي الدراويش خطف الثلاث نقاط و الوصول للنقطة رقم 16 و الدخول للمربع الذهبي .

قابل الفريقان حتى الآن فى بطولة الدورى فى 111 مباراة فاز الأحمر فى 56 مباراة بينما فاز الفريق الاصفر 22 وتعادلا فى 33 مواجهة، وسدل الأهلى فى شباك الدراويش 162 هدفاً، واستقبل 93 هدفا، ويعتبر أكبر فوز للمارد الأحمر على غريمه كانت بثمانية نظيفه دون رد، بينما اكبر انتصار حققه الاسماعيلى كان بنتيجة 1 – 4، ويدير لقاء اليوم تحيكمياً الحكم "محمود البنا".