شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يهاجم الأهلى بـ "الشامى وهمام طارق" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
حراسة المرمى : محمد مجدي.
الدفاع : محمود البدري ، محمد هاشم ، باهر المحمدي ، أحمد أيمن.
خط الوسط : بكيتي ، محمود دونجا ، محمد مخلوف ، عبد الرحمن مجدي .
الهجوم : همام طارق ، محمد الشامي.
وعلى مقاعد البدلاء محمد فوزي ، محمد مجدي ، محمد بيومي ، عماد حمدي ، محمد صادق ، احمد مدبولي ، شيلونجو
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